İsrail'in Paris Büyükelçiliği, tahrip edilen bayrağının yenilenmemesine tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Paris Büyükelçiliği, tahrip edilen bayrağının yenilenmemesine tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Paris Büyükelçiliği, Paris Tasarım Haftası kapsamında Bastille Meydanı'ndaki etkinlikte tahrip edilen İsrail bayrağının yenisiyle değiştirilmemesine tepki gösterdi. Açıklamada, organizatörlerin yeni bayrak teklifini güvenlik gerekçesiyle reddetmesinin şiddete ayrıcalık tanıdığı savunuldu.

İsrail'in Paris Büyükelçiliği, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı uluslararası bir etkinlikte tahrip edilen İsrail bayrağının yenisiyle değiştirilmemesi gerekçesiyle organizatörlere tepki gösterdi.

İsrail'in Paris Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından başkent Paris'teki uluslararası etkinlikte zarar gören İsrail bayrağının yerine yenisinin asılmamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, etkinliğin Bastille Meydanı ayağını yürüten sanatçıların ve organizatörlerin meydanda sergilenen bayraklar arasında bulunan ve "kasıtlı olarak tahrip edilen" İsrail bayrağının yenisiyle değiştirilmemesinin "şaşkınlıkla" karşılandığı belirtildi.

Bu sanat etkinliğinin "barış, birlik ve diyaloğu simgelediği" ve yüzlerce devletin bayrağının bu kapsamda sergilendiği kaydedilen açıklamada, İsrail bayrağının tahrip edilmesinin ardından organizatörlere diğer bayraklarla aynı ölçüde yeni bir tanesini temin etme teklifinde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, organizatörlerin bu teklifi anıtın yeni bir tahrip girişimine uğrama tehdidine karşı reddettiği ileri sürüldü.

Organizatörlerin bu kararla "şiddete ve kültür terörüne kabul edilemez bir ayrıcalık" tanıdıkları savunulan açıklamada, tahrip edilen İsrail bayrağının tamamen sergiden kaldırılması yerine yenisiyle değiştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Başkentin farklı noktalarında mobilya ve tekstil ürünlerinin sergilendiği uluslararası Paris Tasarım Haftası etkinliği kapsamında Bastille Meydanı'ndaki "La Re-prise de la Bastille" enstalasyonunda Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin kullanılmış kıyafetlerden üretilen bayrakları sergileniyor.

Kaynak: AA
Bastille MeydanıDiplomasiGüncelİsrailParisSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küresel piyasalar için kıyamet senaryosu Libya’da da petrol üretimi kısmen durdu Küresel piyasalar için kıyamet senaryosu! Libya'da da petrol üretimi kısmen durdu
Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı Müstehcenlik soruşturmasıyla ilgili provokatif paylaşım yapan 60 sosyal medya hesabına engel kararı
Esvatini’de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı Esvatini'de askerlerin ateş açtığı araçtaki 2 ABD görevlisi yaralandı
Kadir İnanır’ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor Mirasında gözler 17 Eylül’e çevrildi Kadir İnanır'ın yıllardır saklı kalan 3 vasiyeti açılıyor! Mirasında gözler 17 Eylül'e çevrildi
Pamukova’da çıkan yangında kediye itfaiyeden kalp masajı: Kurtarılamadı Pamukova'da çıkan yangında kediye itfaiyeden kalp masajı: Kurtarılamadı
16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı Skandal bununla sınırlı değil 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Skandal bununla sınırlı değil
19:33
Altında kritik saatler Gözler 21.00’e çevrildi
Altında kritik saatler! Gözler 21.00'e çevrildi
18:41
Dehşete düşüren görüntüler Küçük kızı defalarca tokatladılar
Dehşete düşüren görüntüler! Küçük kızı defalarca tokatladılar
18:40
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu
18:15
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı
Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 19:44:08. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Paris Büyükelçiliği, tahrip edilen bayrağının yenilenmemesine tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement