İsrail\'in Refah\'a düzenlediği hava saldırısında ölenler başka bir çift çıktı

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İsrail'in Refah'a düzenlediği hava saldırısında öldükleri haberleri basında yer alan yeni evli Mahmud ve Şeyma Hazik çifti, saldırıdan sağ kurtulduklarını, ölenlerin kendileriyle aynı gün evlenen bir başka çift olduğunu söyledi.

Filistinli damat Mahmud, "16 Şubat Cuma günü evlendik. Hamdolsun yaşıyoruz. Sosyal medyada yer alan şehit haberi, aynı gün Refah'ta evlenen başka bir çifte ait. Allah rahmet eylesin." dedi.

Savaşın en kısa sürede sona ermesini umut eden Mahmud, "Çadırda kalıyoruz. Duadan başka bir şey istemiyoruz. İnşallah saldırılar bittiğinde eşimle umreye gitmek, orada balayımızı geçirmek ve yarım kalan mutluluğumuzu tamamlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentindeki evlerini terk ederek orta kesimdeki Deyr Belah'a gelen Mahmud ve Şeyma Hazik çifti 16 Şubat'ta dünya evine girmişti.

Filistinli damat, evlendikleri gün "Düğünümü, savaşın olmadığı bir ortamda ve salonda yapmak isterdim. Buruk bir sevinç yaşıyoruz. Ama daha fazla da erteleyemezdik ve bu nedenle düğünümüzü yapmaya ve savaştan yorgun düşmüş kalplerimizi bir nebze olsun mutlu etmeye karar verdik." demişti.

"Düğünümüz normal şartlarda olsun isterdik."diyen gelin Şeyma Hazik ise "Saldırılarda, evimizi, çeyizimizi, kıyafetlerimizi, her şeyimizi kaybettik. Ama bu bizi düğünümüzü yapmaktan alıkoyamadı." ifadesini kullanmıştı.

Arap ülkeleri ve Filistin basınında dün, Mahmud ve Şeyma çiftinin İsrail'in Refah kentine düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybettiği haberleri çıkmış, ilgili haberde çiftin düğün fotoğrafları paylaşılmıştı.

Ancak daha sonra saldırıda ölenlerin Mahmud ve Şeyma çiftiyle aynı gün evlenen Abdullah Ebu Nahl ve Meryem Dib çifti olduğu anlaşıldı.

Mahmud ve Şeyma çiftiyle aynı gün evlenen Abdullah Ebu Nahl ve Meryem Dib çifti, İsrail'in 19 Şubat'ta Hırbet el-Ades'e düzenlediği hava saldırısında ailelerinden 6 kişiyle birlikte hayatlarını kaybetmişti.