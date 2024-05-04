İsrail\'in saldırıları sonucunda Gazze Şeridi\'nde su krizi derinleşiyor

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 12 su kuyusu, 2 su arıtma tesisi ile binlerce metre su şebekesinin yıkıldığı belirtildi.

Nuseyrat Mülteci Kampı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının, bölge halkını su, kanalizasyon, çöp toplama gibi en basit insani hizmetlerden dahi yoksun bıraktığı, bu durumun bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olduğu ifade edildi.

İsrail'in saldırılarında, kamp ve çevresinde 12 su kuyusu, 2 su arıtma tesisi, 15 su deposu ve yaklaşık 5 bin metre su şebekesinin yıkıldığı bilgisi verildi.

Bölgeye çok az akaryakıt ulaştığı, bu nedenle su arıtma, kanalizasyon ve çöp toplama gibi hizmetlerin verilemediği, atık suların sokağa sızdığı belirtilen açıklamada, sokaklarda 22 bin ton çöp yığıldığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki su krizi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları nedeniyle her geçen gün derinleşiyor.

İsrail'in su kuyularını ve altyapıyı bombalaması, ayrıca saldırıların başında aldığı elektrik, su ve yakıt kesintisi kararı sonucunda Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, su kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınma merkezlerini de hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlık ve susuzluğa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta Birleşmiş Milletlere (BM) ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.