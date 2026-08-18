İsrail'in Saldırıları Yeni Yerinden Edilmeleri Tetikliyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, ateşkese rağmen İsrail'in hafta sonu Lübnan'ın güneyine düzenlediği yeni hava saldırılarının, yüzlerce ailenin güvenlik arayışıyla kuzeye doğru kaçmasıyla yeni bir yerinden edilme dalgasını tetiklediğini belirtti.

Baloch, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'da aylarca süren hava saldırıları ve güvensizlik nedeniyle yerlerinden edilen insanların çoğu kendi bölgelerine geri dönerken, büyük çoğunluğun hasarlı evlerle, yaygın yıkımla ve temel hizmetlerin eksikliğiyle karşılaştığını söyleyen Baloch, yerinden edilmenin ve insani krizin henüz sona ermediği uyarısı yaptı.

Baloch, şunları aktardı:

"Açıklanan ateşkes düzenlemelerine rağmen İsrail'in hafta sonu Lübnan'ın güneyine düzenlediği yeni hava saldırıları, yüzlerce ailenin güvenlik arayışıyla kuzeye doğru kaçmasıyla yeni bir yerinden edilme dalgasını tetikledi. Bu hareketler, zaten uzun süren yerinden edilme krizini daha da derinleştirerek evlerine dönmeye çalışan topluluklar için belirsizliği artırıyor. Yaklaşık 860 bin kişinin kendi bölgelerine döndüğü bildirilirken, toplu barınaklarda yaşayan en az 22 bin kişi dahil yaklaşık 360 bin kişi yerinden edilmiş durumda."

Lübnan'daki güvenlik durumunun kırılganlığını sürdürdüğünü kaydeden Baloch, yüz binlerce kişinin insani ihtiyaçlarının hala çok büyük seviyelerde olduğunu vurguladı.

Baloch, "Çatışmaların yoğunluğu azalırken (İsrail'in) hava saldırıları birçok hayatı riske atmaya devam ediyor. Hareket kısıtlamaları, askeri faaliyetler ve savaşın patlayıcı kalıntılarıyla ilgili riskler, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa'nın büyük bölümünü etkilemeye devam ediyor, güvenliğe tehdit oluşturuyor ve çatışmalardan etkilenen topluluklar için sürdürülebilir çözümleri engelliyor." diye konuştu.

Çatışmaların zirve yaptığı dönemde Lübnan'da 1 milyondan fazla insan yerinden edildiğini anımsatan Baloch, pek çok ailenin güvensizlik ve altyapıdaki eksiklikler nedeniyle evlerine dönemediğinin altını çizdi.

Baloch, Lübnan'ın karmaşık bir yerinden edilme durumu ve devam eden koruma riskleriyle karşı karşıya kalmaya devam ettiğini belirtti.

BMMYK'nin Lübnan operasyonunun 2026 yılı için toplam 472,3 milyon dolar tutarındaki ihtiyacının yalnızca yüzde 24'ü finanse edildiğini hatırlatan Baloch, Lübnanlı aileler için sürekli desteğin önemine işaret etti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 346'ya, yaralıların sayısı ise 12 bin 301'e ulaştı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.