İsrail'in saldırılarına rağmen Gazze'ye yardım tırları ulaştı

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iki hastanede kullanılmak üzere akaryakıt, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 3 yardım tırı bölgeye ulaştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Selahaddin Caddesi üzerinden Gazze'nin kuzeyine ulaşan yardım tırlarındaki malzemeler Kemal Advan ile El-Avde hastanelerinde kullanılacak.

Söz konusu yardım tırlarının, Mısır'ın Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girdiği ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarına ulaştığı ifade edildi.

Yardımları gönderen ülke ya da kuruma ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.