İsrail'in Saldırılarında 5 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Saldırılarında 5 Filistinli Yaralandı

04.07.2026 18:23
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İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 5 Filistinliyi yaraladı, köylüler zorla tahliye edildi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Beytüllahim kentlerinde düzenledikleri saldırılarda 5 Filistinli yaralandı.

Ramallah'ın kuzeybatısındaki Ümmü Safa Köy Konseyi Başkanı Mervan Sabah, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, İsraillilerin köyün çevresine düzenlediği saldırının ardından bölgeye giren İsrail askerlerinin plastik kaplı metal mermi kullandığını, 3 Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Sabah, İsraillilerin ayrıca 4 koyunu çaldığını, köylülerin müdahalesi üzerine İsrail güçlerinin bölgeye girerek ateş açtığını ifade etti.

Köyün farklı yönlerden kaçak yerleşim noktalarıyla çevrelendiğini belirten Sabah, İsraillilerin saldırıları nedeniyle köylülerin arazilerine ulaşamadığını ve köyün "gerçek bir zorunlu göç projesiyle" karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise kızılay ekiplerinin, Beytüllahim'in güneydoğusundaki Halayil el-Levz bölgesinde İsraillilerin biber gazlı saldırısına maruz kalarak yaralanan 2 Filistinliyi hastaneye kaldırdığı bildirildi.

Nablus'un güneyindeki Kabalan beldesinde ise görgü tanıkları, İsrail ordusunun korumasındaki İsraillilerin 3 Filistinliye ait eve ve barakadan oluşan 5 tarımsal tesise el koyduğunu aktardı.

Tanıklar, el konulan evlerden birinin içinde yaşayan ailenin zorla tahliye edildiğini, İsrail güçlerinin bölgeye giden yolu kapatarak Filistinlilerin ev ve tesislere ulaşmasını engellediğini ve bölgeyi izole ettiğini ifade etti.

Cenin'in Arabune beldesinde de İsrail güçlerinin iki katlı bir eve baskın düzenleyerek ev sakinlerini zorla tahliye ettiği, ardından binayı askeri karargah olarak kullanmaya başladığı belirtildi.

Batı Şeria'da son dönemde İsrailliler ile ordunun Filistinlilere ait tarım arazilerine yönelik saldırılarında artış yaşanıyor. Söz konusu saldırılar kapsamında tarım arazilerinin yakıldığı, tahrip edildiği ve özellikle yerleşim birimleri ile kaçak yerleşim noktalarına yakın bölgelerde çiftçilerin topraklarına erişiminin engellendiği kaydediliyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul edilirken, Birleşmiş Milletler bunları Filistin-İsrail ihtilafının çözümünün önündeki başlıca engellerden biri olarak değerlendiriyor.

Filistin İsrail Çalışmaları Forumu (MADAR), 1 Temmuz'da yayımladığı istatistik raporunda, Batı Şeria'daki kaçak yerleşim noktalarının sayısında son yıllarda benzeri görülmemiş artış yaşandığını belirtmişti.

Raporda, 2012-2022 döneminde yılda ortalama 8 kaçak yerleşim noktası kurulurken, bu sayının 2023'te 32'ye, 2024'te 62'ye, 2025'te ise 86'ya yükseldiği aktarılmıştı.

Filistin makamlarının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail ordusu ve yerleşimcilerin saldırılarında 1175 Filistinli yaşamını yitirdi, 12 bin 919 kişi yaralandı, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Saldırılarında 5 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

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