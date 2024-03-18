İsrail'in saldırılarından etkilenen 6 yaşındaki kız çocuğu: 'Savaş beni mahvetti'

İsrail'in 5 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan 6 yaşındaki kız çocuğu, "Savaştan önce güzel bir kızdım, savaş beni mahvetti." dedi.
Zeyne isimli Gazzeli kız çocuğu, İsrail'in yıkıcı saldırıları ve savaş nedeniyle görünümünde yaşadığı değişikliği tüm çocukluğuyla AA muhabirine anlattı.
Zeyne, "Savaş çok korkunç. Savaşın başından itibaren durumumuz ve görünüşümüz değişti." diye konuştu.
Savaş başlamadan önceki halini ise Zeyne, yüzündeki gülümsemeyle şöyle anlattı:
"Savaştan önce sarışın, güzel bir kızdım. Ama savaş beni mahvetti. Güzel görünüşümü de değiştirdi. Hepimiz savaştan mahvolduk. Güneye göç ettiğimizden beri hiç rahat edemedik."
"(İsrail ordusunun alıkoyduğu) Babam olmadan evimize geri dönmek istemiyorum"
İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine göç etmek zorunda kalan Zeyne, çok fazla kilo kaybettiğini ve görünüşünün de değiştiğini dile getirdi.
Babasının İsrail güçlerince alıkonulduğunu aktaran Zeyne, "Terk etmek zorunda kaldığımız evimize babam olmadan geri dönmek istemiyorum." dedi.
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve yardım girişini engelleyerek kıtlığa neden olduğu Gazze'de özellikle de kuzeyinde çocuklar yetersiz beslenme ve su kaybı nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyor. Hastalıklara karşı daha savunmasız olan çocuklar gelişim sürecinde bu durumdan olumsuz etkileniyor.
İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor
İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.
BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in saldırılarından etkilenen 6 yaşındaki kız çocuğu: 'Savaş beni mahvetti' - Son Dakika
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