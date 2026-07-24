İsrail'in Saldırısı: 4 Filistinli Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Saldırısı: 4 Filistinli Öldü

24.07.2026 10:01
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İsrail güçlerinin açtığı ateşte Batı Şeria'da 4 Filistinli hayatını kaybetti, 4 yaralandı.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'a bağlı Tel beldesi yakınlarında İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli de yaralandı.

Öte yandan İsrail ordusu, Tel beldesi yakınında yer alan ve gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı "Havat Gilad" yerleşim bölgesi çevresinde Filistinliler ile "yürüyüşe çıkan" İsrailliler arasında arbede yaşandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerden birinin arbede sonrası bölgeye gelen İsrailli güvenlikçinin silahını alarak İsraillilere ateş açtığı öne sürüldü.

Açılan ateş sonucu biri ağır olmak üzere 4 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1182 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına ve 33 bin kişinin zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Saldırısı: 4 Filistinli Öldü - Son Dakika

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