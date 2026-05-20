İsrail'in Saldırısında 1 Ölü, 1 Yaralı

20.05.2026 18:55
Lübnan'da İsrail İHA'sının saldırısında 20 yaşındaki Suriyeli genç hayatını kaybetti, bir diğeri yaralı.

Lübnan Kızılhaç ekipleri, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) saldırısına maruz kalan 2 Suriyeliden birinin cansız bedenine ulaşırken, ağır yaralı halde bulunan diğer kişiyi hastaneye nakletti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan Kızılhaç ekipleri ile bölge halkının katıldığı arama çalışmaları sonucu, ülkenin güneyindeki Şeba beldesi kırsalındaki dağlık bölgede, 17 Mayıs'ta İsrail saldırısına maruz kalan 2 Suriyeli gence ulaşıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail'e ait İHA'nın hedef aldığı bölgede 20 yaşındaki Radi Muhammed es-Sakan'ın cesedine ulaşıldı. Diğer Suriyeli Ahmed Abdullah Hadid ise ağır yaralı halde bulundu.

Lübnan Kızılhaç ekiplerinin, cenaze ile yaralıyı Batı Bekaa'daki Raşaya Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı ifade edildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son açıklamasında, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 73 kişniin öldüğü belirtilmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
