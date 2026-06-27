İsrail’in Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda birisi kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus kentinin batısındaki El-Mevasi bölgesindeki Reşid Caddesi'nde yerinden edilenlerin kaldığı iki çadırı insansız hava aracıyla hedef aldı.
Saldırıda birisi kadın 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
İsrail'in saldırısında çevredeki bazı çadırların da hasar gördüğü kaydedildi.
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