İsrail'in Saldırısında 2 Filistinli Yaralı

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kuzey Ağvar (Ürdün Vadisi) bölgesindeki saldırısında 2 Filistinli genç yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup gaspçı İsrailli, Kuzey Ağvar'daki er-Ras el-Ahmar bölgesinde bir grup Filistinliye saldırdı, araçlarına el koydu ve sağlık ekiplerinin bölgeye ulaşmasına da engel oldu.

İsrailliler, daha sonra bu kişileri İsrail askerlerine teslim etti.

Filistin sağlık ekipleri tarafından İsrail askerlerinden teslim alınan biri gazeteci 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.