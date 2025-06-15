İsrail'in Saldırısında 215 İranlı Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - İsrail'in, İran'ı vurmasıyla başlayan savaşın 3. gecesinde İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da çoğu sivil 215 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İnsan hakları grubu HRANA'nın bildirdiğine göre, cuma günü başlayan İsrail hava saldırıları sonucunda İran'da en az 215 İranlı öldü, 648 kişi yaralandı. Ölenlerin 51'inin ve yaralananların 31'inin asker olduğu doğrulandı. HRANA, elde edilen verilen ön değerlendirmede olduğunu da kaydetti.