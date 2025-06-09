İsrail'in Saldırısında Hizbullah Üyesi Öldü, 3 Sivil Yaralandı

BEYRUT, 9 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Şehabiye-Kefr Dunin yolundaki bir motosikleti hedef alan hava saldırısında bir Hizbullah üyesi hayatını kaybederken, 3 Lübnan vatandaşı da yaralandı.

Adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı bir güvenlik yetkilisi hayatını kaybeden kişinin, Şehabiye kasabasından Hizbullah üyesi Ali Şefik Kansu olduğunun belirlendiğini söyledi. Yetkili, yaralanan 3 sivilin de saldırı anında olay yerinden geçen kişiler olduğunu kaydetti.

Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'ndan bir kaynağın Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre ise kurtarma ekipleri hayatını kaybeden kişinin cesedini ve yaralı 3 kişiyi ülkenin güneyindeki Sur kentinde hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı da İsrail'e ait bir insansız hava aracının, Şehabiye-Kefr Dunin yolundaki bir motosikleti iki füzeyle hedef alması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, birden fazla kişinin de yaralandığını doğruladı.