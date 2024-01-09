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İsrail'in saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı toprağa verildi - Son Dakika
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İsrail'in saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı toprağa verildi

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah Hareketi komutanlarından Visam Hüseyin Tavil, Nebatiye vilayetine bağlı Hirbet es-Slim beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene Hizbullah üyeleri, yakınları ve belde sakinleri katıldı. Tavil'in Hizbullah içerisindeki faaliyetleri hakkında konuşan Hizbullah Merkez Konsey Üyesi Nebll Kauk, Tavil'in 30 yıldır Hizbullah mensubu olduğunu belirtti. Tavil'in Lübnan'ın güneyinde askeri kanatta yer aldığı ve İsrail ile 2006 Temmuz Savaşı'nda aktif rol oynadığı ifade edildi. Ayrıca Tavil'in Suriye'deki iç savaşta da yer aldığı ve DEAŞ ile mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı. Cenaze töreni öncesinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracı tarafından hava saldırısı düzenlenmiş ve saldırıda ölü ve yaralılar olmuştu.

İsrail\'in saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı toprağa verildi
09.01.2024 - 16:19,  Güncelleme: 16:43
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İsrail ordusunun dünkü hava saldırısında öldürülen Hizbullah Hareketi komutanlarından Visam Hüseyin Tavil, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Doğduğu ve aracı içerisinde saldırıya uğradığı Nebatiye vilayetine bağlı Hirbet es-Slim beldesinde düzenlenen cenaze törenine, Hizbullah Merkez Konsey Üyesi Nebll Kauk, yakınları, belde sakinleri ve Hizbullah mensupları katıldı.

Cenazede Tavil'in Hizbullah içerisindeki faaliyetleri hakkında bir konuşma yapan Kauk, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile seyir halindeki aracı içerisinde hedef alınan Tavil'in "30 yıldır" Hizbullah mensubu olduğunu söyledi.

Tavil'in 2000 başından itibaren Lübnan'ın güneyinde "askeri kanatta" yer almaya başladığını belirten Kauk, ardından İsrail ile 2006 Temmuz Savaşı'nda aktif rol oynadığını ve önemli bir isime dönüştüğünü aktardı.

Ayrıca Kauk, Tavil'in Suriye'deki iç savaşta da yer aldığını, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiğini belirtti.

Tavil'in cenazesi törenin ardından toprağa verildi.

İsrail saldırısı altında yapılan cenaze töreni

Cenaze töreni henüz başlamadan İsrail ordusuna ait insanız hava aracı tarafından Tavil'in evi ve merasimin yapıldığı bölge yakınında yer alan bir araca hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan resmi ajansı saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların meydana geldiğini bildirmişti.

İsrail dün de Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında Tavil'in aracını hedef almış ve öldürmüştü.

Kaynak: AA
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