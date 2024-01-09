İsrail\'in saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı toprağa verildi

İsrail ordusunun dünkü hava saldırısında öldürülen Hizbullah Hareketi komutanlarından Visam Hüseyin Tavil, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Doğduğu ve aracı içerisinde saldırıya uğradığı Nebatiye vilayetine bağlı Hirbet es-Slim beldesinde düzenlenen cenaze törenine, Hizbullah Merkez Konsey Üyesi Nebll Kauk, yakınları, belde sakinleri ve Hizbullah mensupları katıldı.

Cenazede Tavil'in Hizbullah içerisindeki faaliyetleri hakkında bir konuşma yapan Kauk, İsrail'in insansız hava aracı (İHA) ile seyir halindeki aracı içerisinde hedef alınan Tavil'in "30 yıldır" Hizbullah mensubu olduğunu söyledi.

Tavil'in 2000 başından itibaren Lübnan'ın güneyinde "askeri kanatta" yer almaya başladığını belirten Kauk, ardından İsrail ile 2006 Temmuz Savaşı'nda aktif rol oynadığını ve önemli bir isime dönüştüğünü aktardı.

Ayrıca Kauk, Tavil'in Suriye'deki iç savaşta da yer aldığını, terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiğini belirtti.

Tavil'in cenazesi törenin ardından toprağa verildi.

İsrail saldırısı altında yapılan cenaze töreni

Cenaze töreni henüz başlamadan İsrail ordusuna ait insanız hava aracı tarafından Tavil'in evi ve merasimin yapıldığı bölge yakınında yer alan bir araca hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan resmi ajansı saldırı nedeniyle ölü ve yaralıların meydana geldiğini bildirmişti.

İsrail dün de Lübnan'ın güneyinde Hirbet es-Slim beldesi yakınlarında Tavil'in aracını hedef almış ve öldürmüştü.