İsrail'in Şam'a Hava Saldırıları
İsrail'in Şam'a Hava Saldırıları

27.08.2025 21:46
İsrail ordusu, Şam yakınlarındaki Küsve bölgesine hava saldırıları düzenledi. 6 Suriye askeri hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki Küsve bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi.

İSRAİL'DEN ŞAM'A HAVA SALDIRISI

İsrail'e ait savaş uçakları Şam'ın güneyinde Küsve bölgesindeki Mani Dağı'na çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Suriye makamlarından saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

6 SURİYE ASKERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan dün öğle saatlerinde İsrail'in yine Küsve bölgesinde düzenlediği hava saldırılarında 6 Suriye askeri hayatını kaybetmişti.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü. Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Kaynak: AA

Suriye, İsrail

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
