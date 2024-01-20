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İran Devrim Muhafızları Ordusu Üyeleri İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Üyeleri İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkilinin Suriye'nin başkenti Şam'da, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail'in Şam'da sivil yerleşim yerini hedef alan hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey iki mensubu öldürüldü. Saldırıda ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Üyeleri İsrail Saldırısında Hayatını Kaybetti
20.01.2024 - 13:17,
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İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkilinin Suriye'nin başkenti Şam'da, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, İsrail'in Şam'da sivil yerleşim yerini hedef alan hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey iki mensubu öldürüldü.

Devlet televizyonu da saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarının hayatını kaybettiğini aktardı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine yakınlığıyla bilinen "Nournews", saldırıda ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğunu paylaştı.

İranlı yetkililerden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suriye haber ajansı SANA, İsrail'in, Mezze bölgesinde bir sivil yerleşim yerini hedef aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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