İsrail'in Sarafand'a Hava Saldırısı: 3 Asker Öldü

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SARAFAND, 21 Kasım (Xinhua) -- Lübnan'ın Sarafand köyünde İsrail hava saldırılarının yol açtığı hasar, 20 Kasım 2024.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Sarafand köyünde Lübnan ordusuna ait bir merkeze hava saldırısı düzenledi. Lübnan ordusunun sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamaya göre salı günü düzenlenen saldırıda üç Lübnan askeri hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)