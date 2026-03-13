İsrail'in Şeba Beldesine İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail'in Şeba Beldesine İHA Saldırısı

İsrail\'in Şeba Beldesine İHA Saldırısı
13.03.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Şeba beldesine İHA ile saldırdı, bir çoban yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu daha önce çeşitli bahanelerle işgalini genişlettiği Şeba beldesine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in İHA ile düzenlediği saldırıda bir çobanın yaralandığı belirtildi ancak sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Şeba beldesinde İsrail işgali altındaki tepelerden birinde askeri kontrol noktası bulunuyor; İsrail ordusu bu şekilde belde sakinlerinin hareketlerini kısıtlıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Saldırı, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Şeba Beldesine İHA Saldırısı - Son Dakika

Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme En yakınları gözaltında 16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! En yakınları gözaltında

10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Bakan Uraloğlu duyurdu: Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Bakan Uraloğlu duyurdu: Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:35
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt
SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 11:09:27. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Şeba Beldesine İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.