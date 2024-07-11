İsrail'in Şucaiyye Mahallesi'nde bıraktığı yıkım görüntülendi - Son Dakika
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İsrail'in Şucaiyye Mahallesi'nde bıraktığı yıkım görüntülendi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şucaiyye Mahallesi'nde geri çekilmesinin ardından mahalledeki büyük yıkım görüntülendi. Mahalledeki evlerin ve altyapının yüzde 85'inin tahrip olduğu belirtilirken, onlarca kişinin cansız bedeninin hala enkaz altında olduğu ifade edildi. İsrail saldırılarının başladığı tarihten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345'e, yaralıların sayısı ise 88 bin 295'e yükseldi.

11.07.2024 19:47
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- İsrail'in Şucaiyye Mahallesi'nde bıraktığı yıkım görüntülendi

GAZZE ŞERİDİ - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şucaiyye Mahallesi'nde geri çekilmesinin ardından mahalledeki büyük yıkım görüntülendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 279 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun 28 Haziran'da operasyon başlattığı Şucaiyye Mahallesi'nden geri çekilmesinin ardından mahalledeki büyük yıkım görüntülendi.

Gazze'deki Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, mahalledeki evlerin ve altyapının yüzde 85'inin tahrip olduğunu ve mahallenin artık yerleşime uygun olmadığını ifade etti. Enkaz altından 60'tan fazla kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını aktaran Basal, onlarca kişinin cansız bedeninin ise hala enkaz altında olduğunu belirtti. Basal, İsrail ordusunun 60 binden fazla Filistinliye hizmet veren bir sağlık tesisini de yıktığını açıklayarak, sivil savunma ekiplerine acilen yakıt ve ekipman sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısını 38 bin 345'e, yaralıların sayısı da 88 bin 295'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Şucaiyye Mahallesi'nde bıraktığı yıkım görüntülendi - Son Dakika

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