İsrail'in Sur'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
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İsrail'in Sur'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

08.06.2026 18:15
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İsrail ordusunun Sur'daki hava saldırısında 1 kişi öldü, birçok kişi yaralandı. Saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kent merkezinde bir araca düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İran'ın Lübnan'a yönelik saldırılara devam etmesi halinde daha sert karşılık vereceği yönündeki uyarısına rağmen İsrail'e ait bir insansız hava aracı Sur kent merkezinde, Lübnan Kızılhaçı binası yakınlarında bir aracı hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan çok sayıda kişi sivil savunma ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Zefta beldesine düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetmişti. Harayib beldesindeki saldırıda da 1 kişi ölmüştü.

Böylece İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, kısa süre önce İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurmuş ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 613 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Sur'a Hava Saldırısı: 1 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika

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