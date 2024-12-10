İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırıları - Son Dakika
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İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırıları

İsrail donanması, Suriye limanlarındaki filoya yönelik geniş çaplı saldırılar düzenledi.

10.12.2024 16:17
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İsrail donanmasının, gece El-Beyda ve Lazkiye limanlarında Suriye donanmasına ait filoyu vurduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail Deniz Kuvvetleri, gece El-Beyda ve Lazkiye limanlarındaki filoyu yok etmek için geniş çaplı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıların füze gemileri tarafından gerçekleştirildiği ve Suriye donanmasına ait çok sayıda geminin imha edildiği aktarılan haberde, ayrıca son iki günde Suriye'ye "geniş çaplı" hava saldırıları düzenlendiği kaydedildi.

İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi

İsrail ordu radyosunun bugünkü haberinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından Suriye'ye, "İsrail tarihinin en büyük hava saldırılarından birinin gerçekleştirildiği" belirtilmişti.

İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu paylaşılan haberde, bu hava saldırılarıyla Esed ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı aktarılmıştı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'in Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı savunulan haberde, Esed rejiminin düştüğü andan beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedilmişti.

Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu paylaşılmıştı.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırıları - Son Dakika

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