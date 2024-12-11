İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Suriye'deki stratejik silahları hedef alarak büyük çaplı hava saldırıları düzenledi.

11.12.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İsrail ordusu, dünkü hava saldırılarında Suriye'nin stratejik silah stoklarının ve üretim merkezlerinin büyük bir kısmını yok ettiğini bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in Suriye'nin güneyinde kalıcı bir asker varlığı olmadan uygulanacak bir "steril savunma bölgesi kurmayı" hedeflediğini belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok, ancak güvenliğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya niyetliyiz. Hava kuvvetlerine, cihatçıların eline geçmemesi için Suriye ordusunun bıraktığı stratejik askeri tesisleri bombalama yetkisi verdim" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin güneyinde kalıcı bir asker varlığı olmadan uygulanacak bir "steril savunma bölgesi" kurmayı hedeflediğini belirtirken, İsrail ordusu da hava saldırılarının Suriye'nin stratejik silah stoklarının büyük bir kısmını yok ettiğini bildirdi. Katz, İsrail'in Suriye'nin güneyinde oluşturmayı hedeflediği "steril savunma bölgesi" hakkında ayrıntı vermedi, ancak operasyonun kapsamı hava kuvvetlerinin gücünün altını çizdi.

İsrail, Suriye'nin askeri deniz tesislerini ve hava saldırılarını da vurdu

Devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin çökmesinin ardından geçen 48 saat içinde İsrail ordusu, jetlerin uçaksavar bataryaların, askeri havaalanların, silah üretim tesislerin, savaş uçakların ve füzelerin de aralarında bulunduğu hedeflere 350'den fazla saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail, füze gemileri, Suriye'nin El-Beyda limanı ve Lazkiye limanında bulunan ve 15 Suriye gemisinin demirlediği askeri deniz tesislerini de vurdu.

İsrail ordusuna göre, saldırılar Suriye'deki stratejik silah stoklarının çoğunun yanı sıra Şam, Humus, Tartus, Lazkiye ve Palmira kentlerindeki silah üretim tesislerine de gerçekleştirildi. Açıklamada, Scud ve seyir füzelerinin yanı sıra denizden denize füzeler, insansız hava araçları, rampalar ve atış pozisyonlarının imha edildiği belirtildi. Askeri havaalanları ve üslere yönelik saldırılarda, Suriye ordusuna ait saldırı helikopterlerinin, savaş uçaklarının ve tankların da imha edildiği kaydedildi.

İsrailli yetkililer, Suriye'deki saldırıların amacının stratejik silahları ve askeri altyapıyı yok ederek "Esad'ı iktidardan uzaklaştıran ve bazıları El Kaide ve İslam Devleti bağlantılı hareketlerden doğan isyancı gruplar tarafından kullanılmasını engellemek" olduğunu söyledi.

Netanyahu: "Güvenliğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya niyetliyiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok, ancak güvenliğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya niyetliyiz. Hava kuvvetlerine, cihatçıların eline geçmemesi için Suriye ordusunun bıraktığı stratejik askeri tesisleri bombalama yetkisi verdim" dedi. "Suriye'deki yeni rejimle ilişki kurmak istiyoruz" diyen Netanyahu, İran silahlarının Suriye üzerinden Hizbullah'a aktarılması ya da İsrail'in saldırıya uğraması halinde "güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve ağır bir bedel ödeyeceğiz" dedi.

Esad'ın, pazar günkü uçuşunun ardından İsrail birlikleri, 1973 Arap-İsrail savaşından sonra Suriye'de oluşturulan askerden arındırılmış bölgeye, Şam'a bakan stratejik Hermon Dağı'nın Suriye tarafını da kapsayacak şekilde girdi ve terk edilmiş bir Suriye askeri karakolunu ele geçirdi.

Batı medyasına konuşan Suriyeli bir kaynak, İsrail ordusunun bölgenin birkaç km doğusunda ve Şam havaalanına kısa bir mesafede bulunan Katana kasabasına ulaştıklarını söyledi. İsrail ordusu ise güçlerinin önemli ölçüde Suriye topraklarına girdiklerini reddetti.

İsrail ordusunun sözcüsü Yarbay Nadav Shoshani, gazetecilere verdiği demeçte, "IDF güçleri Şam'a doğru ilerlemiyor. Bu herhangi bir şekilde yaptığımız ya da takip ettiğimiz bir şey değil" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
12:10 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
11:30 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye’de karşılamaya gelenlere para dağıttı 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
17:27 PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi Yükseliş geçici mi kalıcı mı PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi! Yükseliş geçici mi kalıcı mı?
17:23 Dursun Özbek’ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı
16:59 Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
16:53 Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti
16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:46 Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 13:06:52. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.