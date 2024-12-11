İsrail'in Suriye'ye Hava Saldırısı

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(ANKARA) - İsrail ordusu, dünkü hava saldırılarında Suriye'nin stratejik silah stoklarının ve üretim merkezlerinin büyük bir kısmını yok ettiğini bildirdi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'in Suriye'nin güneyinde kalıcı bir asker varlığı olmadan uygulanacak bir "steril savunma bölgesi kurmayı" hedeflediğini belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok, ancak güvenliğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya niyetliyiz. Hava kuvvetlerine, cihatçıların eline geçmemesi için Suriye ordusunun bıraktığı stratejik askeri tesisleri bombalama yetkisi verdim" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin güneyinde kalıcı bir asker varlığı olmadan uygulanacak bir "steril savunma bölgesi" kurmayı hedeflediğini belirtirken, İsrail ordusu da hava saldırılarının Suriye'nin stratejik silah stoklarının büyük bir kısmını yok ettiğini bildirdi. Katz, İsrail'in Suriye'nin güneyinde oluşturmayı hedeflediği "steril savunma bölgesi" hakkında ayrıntı vermedi, ancak operasyonun kapsamı hava kuvvetlerinin gücünün altını çizdi.

İsrail, Suriye'nin askeri deniz tesislerini ve hava saldırılarını da vurdu

Devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin çökmesinin ardından geçen 48 saat içinde İsrail ordusu, jetlerin uçaksavar bataryaların, askeri havaalanların, silah üretim tesislerin, savaş uçakların ve füzelerin de aralarında bulunduğu hedeflere 350'den fazla saldırı düzenlediğini açıkladı. İsrail, füze gemileri, Suriye'nin El-Beyda limanı ve Lazkiye limanında bulunan ve 15 Suriye gemisinin demirlediği askeri deniz tesislerini de vurdu.

İsrail ordusuna göre, saldırılar Suriye'deki stratejik silah stoklarının çoğunun yanı sıra Şam, Humus, Tartus, Lazkiye ve Palmira kentlerindeki silah üretim tesislerine de gerçekleştirildi. Açıklamada, Scud ve seyir füzelerinin yanı sıra denizden denize füzeler, insansız hava araçları, rampalar ve atış pozisyonlarının imha edildiği belirtildi. Askeri havaalanları ve üslere yönelik saldırılarda, Suriye ordusuna ait saldırı helikopterlerinin, savaş uçaklarının ve tankların da imha edildiği kaydedildi.

İsrailli yetkililer, Suriye'deki saldırıların amacının stratejik silahları ve askeri altyapıyı yok ederek "Esad'ı iktidardan uzaklaştıran ve bazıları El Kaide ve İslam Devleti bağlantılı hareketlerden doğan isyancı gruplar tarafından kullanılmasını engellemek" olduğunu söyledi.

Netanyahu: "Güvenliğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya niyetliyiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok, ancak güvenliğimizi sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya niyetliyiz. Hava kuvvetlerine, cihatçıların eline geçmemesi için Suriye ordusunun bıraktığı stratejik askeri tesisleri bombalama yetkisi verdim" dedi. "Suriye'deki yeni rejimle ilişki kurmak istiyoruz" diyen Netanyahu, İran silahlarının Suriye üzerinden Hizbullah'a aktarılması ya da İsrail'in saldırıya uğraması halinde "güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz ve ağır bir bedel ödeyeceğiz" dedi.

Esad'ın, pazar günkü uçuşunun ardından İsrail birlikleri, 1973 Arap-İsrail savaşından sonra Suriye'de oluşturulan askerden arındırılmış bölgeye, Şam'a bakan stratejik Hermon Dağı'nın Suriye tarafını da kapsayacak şekilde girdi ve terk edilmiş bir Suriye askeri karakolunu ele geçirdi.

Batı medyasına konuşan Suriyeli bir kaynak, İsrail ordusunun bölgenin birkaç km doğusunda ve Şam havaalanına kısa bir mesafede bulunan Katana kasabasına ulaştıklarını söyledi. İsrail ordusu ise güçlerinin önemli ölçüde Suriye topraklarına girdiklerini reddetti.

İsrail ordusunun sözcüsü Yarbay Nadav Shoshani, gazetecilere verdiği demeçte, "IDF güçleri Şam'a doğru ilerlemiyor. Bu herhangi bir şekilde yaptığımız ya da takip ettiğimiz bir şey değil" dedi.