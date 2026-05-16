İsrail'in Toprak Gaspı Raporu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli sivillerin, yerleşim projelerini genişletmek amacıyla ülkelerinin askeri altyapısını ve toprak gaspına zemin hazırlayan askeri emirleri istismar ettiği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Toprak Savunma Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre, İsrail ordusu tarafından desteklenen toprak gasbı yapan İsrailliler ve resmi İsrail kurumları, son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da topografyayı değiştirme imkanı buldu.

Bu imkanın, İsrail'in askeri altyapısını ve gasbedilmiş Filistin toprakları üzerinde kurulan Yahudi işgal bölgelerini birbirine bağlamak amacıyla yeni yollar açmaya yönelik çıkan askeri emirler kanalıyla kullanıldığı ifade edildi.

Rapora göre bu değişiklik; toprak gaspı amaçlı "askeri ateş bölgeleri" sınırlarının değiştirilmesi, buralardaki karakollara hizmet eden yolların inşası için askeri emirler verilmesi ve terk edilmiş askeri üslerin, gasbedilmiş topraklar üzerinde Yahudilerin kaldığı yerlere dönüştürülmesi şeklinde uygulanan bir politika bağlamında gerçekleştiriliyor.

İsrail ordusunun, Ürdün Vadisi'ndeki Mesafir Yatta'da yaşayan Filistinli bedevi toplulukların tamamını evlerini terk etmeye zorladığı aktarılan raporda, aynı bölgelerde İsrail siyasi yönetimiyle koordineli karakollar kurulduğu vurgulandı.

Raporda, İsrail gazetesi Haaretz'in, "İsrail ordusunun Merkez Komutanlığı tarafından mevcut yerleşim karakollarını meşrulaştırmak ve diğerlerinin genişlemesine izin vermek amacıyla Batı Şeria'daki ateş bölgelerinin sınırlarını değiştirmek için son aylarda sekiz emir imzalandı." şeklindeki bilgisine yer verildi.

Ayrıca raporda, gazetenin, "geçici güvenlik amaçlı" olması gereken askeri el koyma emirlerinin, yerleşim projesine hizmet eden merkezi bir araç haline geldiğine dikkat çektiği aktarıldı.

Filistin Ulusal Toprak Savunma Bürosu verilerine göre, 2023 ile 2025 yılları arasında "güvenlik ihtiyaçları" bahanesiyle 140 askeri el koyma emri verilmiş olup, bunların yüzde 81'i yerleşim yerleri ve askeri üslerin kullanımına tahsis edildi.

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun verilerine göreyse Batı Şeria'daki İsraillilerin gasbedilmiş topraklar üzerinde kurdukları alanlar ve askeri üslerin sayısı 2025 sonu itibarıyla 645'e ulaştı.

Bu alanların, 151 çeşitli ikamet yerleri, 89'u hayvancılık meralarını kontrol eden karakol olmak üzere 350 yerleşim karakolu ile işgal ordusuna ait askeri kamplar içeren, sanayi, turizm ve hizmet odaklı 144 farklı bölgeyi kapsadığı bildirildi.