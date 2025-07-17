İsrail'in Tubas Baskınında Bir Filistinli Yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine baskın düzenleyerek bir Filistinliyi yaraladı.

Tubas'ın kuzeydoğusundaki El-Malih Köy Meclisi Başkanı Mehdi Derağime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazıları silahlı olmak üzere yaklaşık 30 İsraillinin köye baskın düzenlediğini söyledi.

Derağime, İsrailli grubun köydeki evlere saldırdığını ve ateş açtığını belirtti.

Saldırıda bir Filistinlinin yaralandığını kaydeden Derağime, İsrail ordusunun ise sağlık ekiplerinin köye girip yaralı Filistinliyi hastaneye götürmesine izin vermediğini aktardı.

Derağime, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, köy halkını topraklarından sürmek için 17 haneli köye sürekli saldırdığını dile getirdi.

Kudüs'te İsrail askerlerinin attığı gaz bombaları bir evde yangına neden oldu

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Anata kasabasına baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine attığı ses ve göz yaşartıcı gaz bombaları bir evde yangına neden oldu.

Yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.