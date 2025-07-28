İsrail'in Üst Düzey Yetkilileri ABD'de

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın isimlerden Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'nin ABD'li yetkililerle Washington'da Gazze Şeridi'ndeki son durumu ve İran'ı görüşeceği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, Dermer ve Hanegbi'nin dün Washington'a gittiği kaydedildi.

Derme ve Hanegbi'nin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşeceği ifade edildi.

Washington'daki görüşmelerde ABD'li ve İsrailli yetkililerin Gazze'deki durumu ve İran konusunu ele alacağı aktarıldı.