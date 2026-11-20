İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, İran'a karşı yeni geniş çaplı saldırı başlatma kararının ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu belirterek İran mağlubiyete uğratılırsa ABD askerlerinin evlerine dönebileceğini söyledi.

Leiter, "Newsmax"e verdiği röportajda, ABD'nin İran'a yönelik yeni geniş çaplı saldırı başlatma kararı alması durumunda saldırılara katılacaklarını belirtti.

İran'ın hedefinin "Yahudi-Hristiyan Batı medeniyeti" olduğunu ve "yönetimin devrilmesi gerektiğini" savunan Leiter, saldırı kararının Trump'a ait olduğunu aktararak "Amerikalı askerler, ailelerinin yanına İran yenilgiye uğradığında dönebilir." ifadesini kullandı.

Leiter, İran'ın İsrail için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu savunarak, kitle imha silahlarına sahip olması halinde İsrail'i hedef alacağını ileri sürdü.

Büyükelçi Leiter, İran'ın yenilgiye uğratılacağını öne sürerek "kırılma noktası aşıldıktan sonra Sovyetler Birliği'nin çökmesi gibi İran yönetiminin de çökeceğini" iddia etti.