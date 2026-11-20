İsrail'in Washington elçisi, İran saldırısı kararının Trump'a ait olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrail'in Washington Büyükelçisi Leiter, ABD'nin İran'a yönelik olası geniş çaplı saldırı kararının Trump'a ait olduğunu, İsrail'in de saldırılara katılacağını söyledi. Leiter, ABD askerlerinin İran yenilgiye uğratıldığında ailelerinin yanına dönebileceğini belirtti.
İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, İran'a karşı yeni geniş çaplı saldırı başlatma kararının ABD Başkanı Donald Trump'a ait olduğunu belirterek İran mağlubiyete uğratılırsa ABD askerlerinin evlerine dönebileceğini söyledi.
Leiter, "Newsmax"e verdiği röportajda, ABD'nin İran'a yönelik yeni geniş çaplı saldırı başlatma kararı alması durumunda saldırılara katılacaklarını belirtti.
İran'ın hedefinin "Yahudi-Hristiyan Batı medeniyeti" olduğunu ve "yönetimin devrilmesi gerektiğini" savunan Leiter, saldırı kararının Trump'a ait olduğunu aktararak "Amerikalı askerler, ailelerinin yanına İran yenilgiye uğradığında dönebilir." ifadesini kullandı.
Leiter, İran'ın İsrail için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu savunarak, kitle imha silahlarına sahip olması halinde İsrail'i hedef alacağını ileri sürdü.
Büyükelçi Leiter, İran'ın yenilgiye uğratılacağını öne sürerek "kırılma noktası aşıldıktan sonra Sovyetler Birliği'nin çökmesi gibi İran yönetiminin de çökeceğini" iddia etti.
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