İsrail'in Yardım Merkezleri Başka Amaçlar İçin Kullanılıyor - Son Dakika
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İsrail'in Yardım Merkezleri Başka Amaçlar İçin Kullanılıyor

26.06.2025 17:04
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Araştırma, Gazze'deki yardım merkezlerinin Filistinli sivilleri kontrol amaçlı kurulduğunu ortaya koydu.

İsrail'deki Negev Ben-Gurion Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Yaakov Garb tarafından hazırlanan yeni bir araştırmada, İsrail-ABD güdümündeki sözde yardım dağıtım merkezlerinin bilinçli olarak Gazze'deki sivil yerleşim alanlarından uzakta, erişimi son derece zor noktalarda konumlandırıldığı ve İsrail ordusu tarafından bu merkezlerin Filistinli sivillere yönelik baskıyı meşrulaştırmak amacıyla kullanıldığı ortaya konuldu.

İsrail'deki Negev Ben-Gurion Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Garb tarafından hazırlanan ve Harvard Üniversitesi tarafından geliştirilen akademik veri paylaşım platformu "Dataverse" üzerinden yayımlanan araştırmada, İsrail-ABD güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın sözde yardım dağıtım merkezlerine ilişkin sorunlar ele alındı.

Yardım noktalarının konum bilgileri, haritalar ve ön analizlerin yer aldığı çalışmada, bu merkezlerin Gazze'deki sivil nüfusa ve İsrail'in askeri kontrol altyapılarına olan coğrafi uzaklığı incelendi.

Araştırma kapsamında, İsrail'in saldırılarının, hareket kısıtlamalarının ve yardım noktalarının hatalı konumlandırılmasının Filistinli sivil ölümlerini nasıl artırdığı ele alındı.

Yardım merkezlerinin mimari yapısının, kapsamlı insani yardım faaliyetlerini kolaylaştırmak yerine, İsrail'in askeri strateji ve taktiklerine uyumlu şekilde tasarlandığına dair güçlü bulgular sunulan çalışmada, bu yapıların Filistinli sivillere yönelik baskıyı meşrulaştırma aracı olarak kullanıldığı ifade edildi.

Araştırmada, Gazze İnsani Yardım Vakfına ait merkezlerin bilinçli olarak uygun olmayan yerlere kurulduğu, bunun sonucunda çıkan kargaşanın da İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını haklı çıkarmak için kullanıldığı kaydedildi.

Çalışmada, bu alanların çoğunun İsrail ordusu tarafından "güvenlik tampon bölgesi" ilan edilen yerlerde bulunduğu; yardıma ulaşmak isteyen sivillerin ise İsrail'in giriş yasağı koyduğu bölgelere girmek zorunda kaldığı belirtildi. Bu durumun, yardımlara erişimi fiilen imkansız hale getirdiği vurgulandı.

Filistinlilerin güvenliğini korumaya yönelik herhangi bir önlem bulunmuyor

Araştırmada, yardımlara ulaşmaya çalışan Filistinli sivillerin onurunu ve güvenliğini korumaya yönelik herhangi bir altyapı ya da önlem bulunmadığı aktarıldı.

Gölgelik, su, tuvalet, ilk yardım istasyonu veya hassas gruplara özel erişim gibi temel ihtiyaçların karşılanmadığı, merkezlerde tek giriş-çıkış noktası bulunduğu ve kalabalık yönetiminin yapılmadığı vurgulanan çalışmada, bu alanların "tekrar eden düzensizlik ve kargaşaya" zemin hazırlayacak şekilde tasarlandığı kaydedildi.

Çalışmada, "Genel olarak, bu yardım merkezleri, yardım değil kontrol mantığını yansıtıyor. Bunlara 'insani yardım dağıtım merkezi' demek yanıltıcı olur. Bu yapılar insani ilkeleri gözetmemekte; tasarım ve işleyişlerinin büyük kısmı, ilan edilen insani hedefleri baltalayan başka amaçlar tarafından yönlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Yardım Merkezleri Başka Amaçlar İçin Kullanılıyor - Son Dakika

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