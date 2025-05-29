İsrail'in Yemen'de Havalimanı Saldırısı

SANA, 29 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'daki Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısında hasar gören bir uçak görülüyor, 28 Mayıs 2025.
İsrail savaş uçakları çarşamba sabahı Sana Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan hava saldırılarında Yemen'in ulusal havayolu şirketine ait çalışır durumdaki son uçağı da imha etti. (Fotoğraf: Sana Uluslararası Havalimanı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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