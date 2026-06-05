İsrail'in Yeni Yerleşim Planı Tehlikeli - Son Dakika
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İsrail'in Yeni Yerleşim Planı Tehlikeli

05.06.2026 00:31
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Filistin BM Temsilcisi Mansur, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim planının tehlikeli olduğunu açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da uygulamaya koyacağını açıkladığı yeni yerleşim planının "son derece tehlikeli" olduğunu belirterek yetkililerden bu girişimi durdurmalarını istedi.

Mansur, BM Genel Merkezi'nde, Güvenlik Konseyinde (BMGK) Filistin ile ilgili yapılacak toplantı öncesi basın mensuplarına konuştu.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur, "Batı Şeria'daki ihlalleri ve tehlikeleri, tehlikeli durumu sıralıyoruz. Planın uygulanma olasılığının çok yüksek olmasından başlayarak bu plan son derece tehlikeli çünkü daha fazla yerleşim yoluyla bağlantı kurmayı, yerleşimleri inşa etmeyi ve genişletmeyi, Doğu Kudüs'ü yerleşimlerle ve Han el-Ahmar ile birleştirmeyi amaçlıyor." dedi.

İsrail hapishanelerinde Filistinlilere yönelik işlenen tecavüz ve cinsel şiddet suçlarına da değinen Riyad Mansur, "Bu yasa dışı politikalar ve uygulamalar kınanmalı, İsrail hesap vermeli ve cinsel şiddet suçlarını işleyenler adalete hesap vermeli." ifadesini kullandı.

Mansur, uluslararası barış ve güvenliğin korunmasından sorumlu BM'nin ana organı olan Güvenlik Konseyinin, "bu suçları durdurmak için sorumluluğunu üstlenmesi" isteğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki Filistin topraklarıyla ilgili "ilhak olmayacağı" yönündeki sözünü hatırlatan Mansur, "Adalet yerini bulmalı, bu yasa dışı işgal sona ermeli ve Filistin devletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmelidir." diye ekledi.

Türkiye'nin (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Güven, İİT adına çağrı yaptı

Türkiye'nin (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Aslı Güven, Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) New York Grubu adına yaptığı konuşmada, BMGK'ye İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı hukuksuz uygulamaların durdurulması çağrısında bulundu.

Güven, söz konusu gelişmenin "acil ve etkili önlemler" alınmasını gerektirdiğini vurguladığı konuşmasında, "İİT, İsrail'in uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek işgal altındaki Filistin topraklarının ilhakını hızlandırmaya yönelik devam eden çabalarına Güvenlik Konseyinin acil dikkatini çekmek istemektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "E1 bölgesindeki" olarak adlandırdığı yerleşim planlarını genişletmesinin Batı Şeria'nın parçalanması anlamına geleceğini belirten Güven, bunun Doğu Kudüs'ün de Filistin'le bağına zarar vereceğini vurguladı.

Güven, "Aşırılıkçı İsrail yerleşimcilerinin Al-Aksa Camii, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Haram'a yönelik devam eden baskınları da bu kapsamdadır." diye ekledi.

Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerin şiddetinin artmasıyla Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini, hareket özgürlüğünün kısıtlanmasını ve toprak gaspını artırdığını kaydeden Güven, BMGK'ye "acil ve etkili önlemler alma" çağrısını yineledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Yeni Yerleşim Planı Tehlikeli - Son Dakika

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