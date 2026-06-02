Gazze'de İHA saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail İHA'sı ile Zevayide beldesinde gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesi ve yaralanan iki kişi Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

İsrail, 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne havadan ve topçu atışlarıyla saldırılarını sürdürüyor.