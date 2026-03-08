İsrail, İran'a 400 Hedefe Saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, İran'a 400 Hedefe Saldırdı

08.03.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, son 24 saatte İran'da 400'den fazla hedefe hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, son 24 saat içinde İran'da 400'den fazla hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, İsrail ordusunun İran'a yönelik son 24 saatte düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail hava kuvvetlerinin, İran'ın batısı ve merkezinde geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Hava kuvvetleri, son 24 saat boyunca İran'ın batısı ve merkezinde geniş çaplı saldırılar düzenledi ve İran yönetimine ait 400'den fazla hedef vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hedefler arasında balistik füze rampaları ile askeri üretim tesislerinin bulunduğu öne sürüldü. İsrail ordusu, İran'da bugüne kadar vurduğunu açıkladığı toplam hedef sayısına ilişkin ise genel bir bilgi paylaşmadı.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını duyurmuştu. ABD-İsrail'in saldırılarında 9 bin 669 sivil noktanın hedef alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bu hedefler arasında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay Teşkilatına bağlı 13 merkez bulunmaktadır." denilmişti.

Saldırılarda, 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 33'ünün yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İran'a 400 Hedefe Saldırdı - Son Dakika

İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

16:43
İran’da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor Vatandaşlara kritik bir uyarı var
İran'da vurulan petrol deposundan dumanlar yükseliyor! Vatandaşlara kritik bir uyarı var
16:33
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti
16:06
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
15:54
İran İsrail’in kalbini vurdu Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
15:14
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor
İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 17:23:17. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, İran'a 400 Hedefe Saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.