İsrail, İran'a 400 Hedefe Saldırdı

İsrail ordusu, son 24 saat içinde İran'da 400'den fazla hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, İsrail ordusunun İran'a yönelik son 24 saatte düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail hava kuvvetlerinin, İran'ın batısı ve merkezinde geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Hava kuvvetleri, son 24 saat boyunca İran'ın batısı ve merkezinde geniş çaplı saldırılar düzenledi ve İran yönetimine ait 400'den fazla hedef vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hedefler arasında balistik füze rampaları ile askeri üretim tesislerinin bulunduğu öne sürüldü. İsrail ordusu, İran'da bugüne kadar vurduğunu açıkladığı toplam hedef sayısına ilişkin ise genel bir bilgi paylaşmadı.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını duyurmuştu. ABD-İsrail'in saldırılarında 9 bin 669 sivil noktanın hedef alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Bu hedefler arasında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay Teşkilatına bağlı 13 merkez bulunmaktadır." denilmişti.

Saldırılarda, 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 33'ünün yaralandığı aktarılmıştı.