(ANKARA) - İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti. Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail İran'a Saldırdı: Komutan Selami Öldü - Son Dakika
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