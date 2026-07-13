İsrail, İran'a Yeni Saldırı Hazırlığında

(ANKARA) - İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik yeni saldırılar için İsrail ordusuna hazırlık yapması talimatı verdiklerini açıkladı.



İsrailli akademisyen ve siyaset yorumcusu Dr. Gadi Taub'un "Eşik Bekçisi" adlı podcast programına konuk olan Katz, İran'a yeniden saldırı hazırlıkları, Lübnan'ın güneyindeki işgal ve Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İran'a yönelik bağımsız saldırılar düzenlenmesi için hazırlık yapılması talimatı verdiklerini kaydetti.

Tahran yönetiminin, ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırılarda vurulan nükleer tesisleri yeniden inşa etmeye başlamadığını söyleyen Katz, "Bunu tekrar başlatmak için öncelikle bir karar almaları gerekir ve henüz böyle bir karar almış değiller" ifadelerini kullandı.

"GÜNEY LÜBNAN'DA REFAH MODELİNİ UYGULAYACAĞIZ"

Katz, Lübnan'ın güneyindeki işgale ilişkin de daha önce "Lübnan'ın güneyinin Gazze'ye döneceğini ve Refah modelini uygulayacaklarını" söylediğini hatırlattı.

Katz, Lübnan'ın güneyinden çıkarılan yaklaşık 200 bin bölge sakininin "çok uzun bir süre daha" geri dönemeyeceğini savundu. Bölgedeki evlerin büyük kısmının yıkıldığını belirten Katz, "Evlerinin yaklaşık yarısı zaten yıkılmış durumda. Artık orada hiçbir sivil yok. Sadece askerler ve yıkılmış evler var" dedi.

Katz, Lübnan'ın güneyindeki birçok yapının İsrail ordusu tarafından yıkıldığını belirterek, "Ordu, buldozerler ve patlayıcılarla köyleri sistematik bir şekilde haritadan sildi. Evlerin yüzde 90'ı artık yok. 15 bin ile 20 bin arasında ev yerle bir edildi" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gazze Şeridi'ndeki saldırı ve işgale de değinen Katz, İsrail'in Gazze'deki varlığının sürdüğünü ve genişlediğini söyledi. Katz, "Gazze'nin kalbindeyiz. Yalnızca hala Gazze'de olmakla kalmıyoruz, oradaki varlığımız küçülmek yerine daha da genişliyor" dedi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in kontrol ettiği alanların yüzde 60'ın üzerine çıktığını belirten Katz, "Açık ve net bir şekilde orada kalmaya devam edeceğiz. Bu güvenlik bölgeleri artık İsrail'in ulusal güvenlik politikasının bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Katz, Gazze'nin güneyindeki Refah kentindeki yıkıma ilişkin ise "Refah yerle bir edildi. Artık dönebilecekleri bir yer yok. Orada kalanlar ise tünellerde sıkışıp kaldı. Daha sonra aynı modeli Beyt Hanun, Han Yunus ve diğer yerlerde de uyguladık" diye konuştu.

