İsrail, İran'ın Füze Rampalarını Hedef Aldı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde misilleme saldırıları düzenleyen İran'ın füze rampalarını hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün ve bu sabah İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Savaş uçaklarının kısa süre önce İran'ın Dezful Havaalanı'ndaki 2 F-5 savaş uçağını vurduğu belirtilen açıklamada, sabah saatlerinde İsrail'e füze fırlatmaya hazır 6 füze rampası dahil 8 füze rampasına hava saldırısı düzenlendiği öne sürüldü.

Açıklamada, dün yaklaşık 20 savaş uçağının istihbarata dayalı bir saldırıyla onlarca İran askeri hedefini vurduğu iddia edildi.

Vurulan hedefler arasında patlayıcı madde üretimi için gerekli bileşenleri barındıran bir askeri tesis, silah depoları ve üretim tesisleri ile İran hava savunma sistemlerinin bulunduğu savunuldu.

Ayrıca İran Hava Kuvvetlerinin askeri altyapıyı kullanmasını önlemek için İsfahan Havaalanı'ndaki askeri altyapının da vurulduğu ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

İsrail'de 07.30 sularında İran'dan ateşlenen füzelerin tespit edildiği açıklanmış, birçok bölgede alarmlar devreye girmiş ve Tel Aviv çevresi ile Hayfa'da en az 4 noktada isabet olduğu bildirilmişti.

İsrail ordusu, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmuştu.