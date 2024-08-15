İsrail, İran'ın petrol tankerlerine yaptırım kararı aldı

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İsrail, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücünün kullandığını iddia ettiği 18 petrol tankerine yaptırım kararı aldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücünün 18 petrol tankerini Hamas ve Hizbullah'ı finanse etmek için kullandığı ileri sürüldü.

Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın söz konusu 18 petrol tankerine yaptırım kararı aldığı belirtildi.