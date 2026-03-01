İsrail, İran Savunma Liderlerini Hedef Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, İran Savunma Liderlerini Hedef Aldı

01.03.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, saldırılarda İran'ın 7 üst düzey savunma yetkilisinin öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusu İran'a yönelik saldırılarında İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani ile Hatem el-Enbiya (Askeri İstihbarat) Başkanı Salah Asadi'nin öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılarda 7 üst düzey savunma yetkilisinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da, güvenlik sisteminin üst düzey liderlerinin toplandığı iki yerin tespit edilmesinin ardından "sürpriz" bir saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Üst düzey komutanların hedef alındığı belirtilen açıklamada, İran Savunma Bakanı Nasırzade, DMO Komutanı Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Hamaney'in Danışmanı Şemhani ve Hatem el-Enbiya (Askeri İstihbarat) Başkanı Asadi'nin fotoğrafları paylaşılarak saldırılarda hayatlarını kaybettikleri iddiasına yer verildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, Terör, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İran Savunma Liderlerini Hedef Aldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:10
Netanyahu öne sürdü Hamaney’in ’öldüğü’ iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 00:33:39. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail, İran Savunma Liderlerini Hedef Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.