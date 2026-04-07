İsrail Trump\'ı bekliyor: İran saldırıları için hedefleri güncelledi

İsrail’in, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların başarısız olması ihtimaline karşı askeri hazırlıklarını güncellediği öne sürüldü. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv yönetimi, İran’da hedef alınabilecek enerji ve kritik altyapı tesislerine ilişkin yeni bir listeyi onayladı.

İSRAİL'DEN OLASI SALDIRI HAZIRLIĞI

CNN’e konuşan güvenlik kaynakları, İsrail’in ABD-İran görüşmelerinin başarısız olması durumuna karşı hazırlık yaptığını ve olası hedeflere ilişkin planlarını güncellediğini aktardı.

“HEDEF LİSTESİ GÜNCELLENDİ”

Haberde, İran’daki enerji ve altyapı tesislerinin hedef alınabileceği bir listenin Tel Aviv yönetimi tarafından onaylandığı ileri sürüldü.

İsrail’in, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin olumlu sonuçlanacağına dair ciddi şüphe taşıdığı ve bu nedenle alternatif senaryolar üzerinde çalıştığı ifade edildi.

TRUMP'IN KARARI BEKLENİYOR

İsrail yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik atacağı adımları beklediği ve gelişmelere göre pozisyon alacağı belirtildi.

Washington-Tel Aviv hattındaki temaslarda, İsrail’in olası bir ateşkesin İran’ın zenginleştirilmiş uranyumunu teslim etmesi ve nükleer faaliyetlerini tamamen durdurmasını içermesi gerektiğini savunduğu aktarıldı.

ABD merkezli Axios, ABD, İran ve bölgesel arabulucular arasında 45 günlük geçici bir ateşkes seçeneğinin görüşüldüğünü öne sürdü.

Trump’ın İran’a tanıdığı süreyi 8 Nisan’a kadar uzattığı belirtilirken, diplomatik çabalar sürse de bölgede askeri gerilimin devam ettiği değerlendiriliyor.