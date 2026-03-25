İsrail, İsfahan'da Hava Saldırısı Düzenledi

25.03.2026 00:10
İsrail ordusu, İran'ın İsfahan şehrindeki patlayıcı fabrikasını hedef alan hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, onlarca askeri hedefi kapsayan geniş kapsamlı hava saldırılarında İran'ın orta kesimindeki İsfahan şehrinde bulunan ülkenin en önemli patlayıcı fabrikasını hedef aldığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin gün içinde İsfahan'da İran'a ait üretim altyapılarına yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlediğini ifade etti.

Saldırılarda İran'ın çeşitli silah sistemleri için patlayıcı madde üreten en önemli tesisinin hedef alındığını iddia eden Adraee, söz konusu noktanın daha önce 2025 ortalarında düzenlenen Yükselen Aslan ismini verdikleri saldırılarda da vurulduğunu belirtti.

İran yönetiminin son aylarda tesisi yeniden inşa etmeye yönelik faaliyetlerinin tespit edildiğini öne süren Adraee, saldırılar kapsamında balistik füze fırlatma noktaları, silah üretim tesisleri ve hava savunma sistemleri dahil onlarca hedefin vurulduğunu iddia etti.

Adraee, saldırılarda 120'den fazla mühimmat kullanıldığını ve saldırıların İran'ın askeri üretim kapasitesini zayıflatmayı amaçladığını savundu.

İran makamlarından ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'a 600'den fazla hava saldırısı düzenlendiğini iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'da "fırlatma rampalarının imha edildiği, bazı unsurların etkisiz hale getirildiği ve üretim tesislerine yönelik saldırılar düzenlendiği" iddia edildi.

İran'ın "balistik füze birliklerinin zayıfladığı" savunulan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıların başlangıcından bu yana İran'a yönelik 600'den fazla hava saldırısı yaptığı ileri sürüldü.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Çatışmaları sona erdirmenin zamanı geldi
Savaşta 25. gün Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran’da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı Savaşta 25. gün! Trump savaşı başlatan ismi açıkladı, İran'da ölü sayısı korkunç boyutlara ulaştı

23:14
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
Irak, ülkedeki tüm güvenlik güçlerine saldırılara karşı meşru müdafaa yetkisi verdi
22:16
Avrupa’nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
Avrupa'nın en yoksul ülkesi Moldova enerji kriziyle sarsılıyor
22:13
Türk futbolunda kritik dönem Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
Türk futbolunda kritik dönem! Bahis ve şike operasyonunda sona geliniyor
21:58
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında sanık Cemil Koç: Delillerin eksik olduğunu düşünüyorum
21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
