İsrail, İspanya'yı Koordinasyon Merkezinden Çıkardı
İsrail, İspanya'yı Koordinasyon Merkezinden Çıkardı

10.04.2026 15:46
İsrail, Gazze barış planı kapsamındaki merkezi İspanya'dan boşalttı; sebep İsrail karşıtı tutum.

İsrail, ABD'nin Gazze anlaşmasını denetlemek için ülkenin güneyindeki Kiryat Gat'ta kurduğu askeri üste bulunan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden (CMCC) İspanya'yı çıkarma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İspanya'nın ABD tarafından Kiryat Gat'ta kurulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden çıkarıldığını belirtti.

İran'a saldırılar sürerken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetinin "İsrail karşıtı tutumu" nedeniyle bu kararın alındığını ifade eden Saar, kararın, hem ABD'ye hem de İspanya'ya iletildiğini kaydetti.

Kiryat Gat'taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi, 20 maddelik Gazze barış planının bir parçası olarak Ekim 2025'te ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından kurulmuştu.

İspanya'nın ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes sonrasında Tahran Büyükelçiliğini hemen açma kararı İsrail ile yeni bir polemik başlamasına neden olmuştu.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Tahran Büyükelçiliğini derhal açma kararını "ABD ile İran arasında varılan iki haftalık ateşkes ışığında ve bu barış çabasını her iki taraftan da teşvik etme amacıyla" aldıklarını ifade ederken, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise bu kararı sert bir dille eleştirmişti.

İspanya hükümetinin Filistin Devleti'ni tanıma kararı ve Gazze'ye verdiği desteklerle ilgili İsrail ile yaşanan diplomatik kriz bağlamında İsrail, Mayıs 2024'te Madrid Büyükelçisi'ni, İspanya da Eylül 2025'te Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı.

İki ülke arasında mevcut durumda en üst diplomatik temsilcilik maslahatgüzar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, İspanya, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İspanya'yı Koordinasyon Merkezinden Çıkardı - Son Dakika

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:36
Skriniar’a hırsızlık şoku Çuvalla parasını çaldılar
Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:24
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
SON DAKİKA: İsrail, İspanya'yı Koordinasyon Merkezinden Çıkardı - Son Dakika
