İsrail kabinesinin, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a saldırının zamanlaması konusunda karar yetkisi vermediği bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, dün akşam toplanan İran'a olası saldırının görüşüldüğü kabine toplantısının yaklaşık 6 saat sürdüğü belirtildi.
Toplantıda Netanyahu ve Gallant'a İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın zamanlamasını tayin etme yetkisi verilmediği ifade edildi.
İran'a saldırıların yanı sıra İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılması için yeniden başlatılacağı söylenen müzakerelerin de gündeme geldiği kaydedildi.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Kabinesi İran'a Saldırı Zamanlamasında Yetki Vermedi - Son Dakika
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