İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi

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İsrail polisi, Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın yaparak eğitim merkezini tahliye etti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail polisi Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek sokaklara araçlarını konuşlandırdı.

İsrail güçleri, Kefr Akab bölgesindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait eğitim merkezini de tahliye etti.

İsrail, Kalendiya Eğitim Merkezine el koymuştu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde, Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria tarafında kalan Kalendiya Eğitim Merkezinin elektriğini ve suyunu kesip, Filistinli çalışanları çıkaran İsrail güçleri, 25 Ağustos'ta merkeze baskın düzenleyerek el koydu.

İsrail bu adımıyla, UNRWA verilerine göre, mesleki eğitim merkezindeki 15-19 yaşlarındaki 350 öğrencinin eğitim hakkını elinden aldı.

Tel Aviv yönetiminin Ajansa karşı izlediği politika, işgal altındaki Batı Şeria'da son derece kötü olan sosyoekonomik şartları her geçen gün daha da kötüleştiriyor.

Bu durum ayrıca 1948 ve sonrasında yerinden edilen milyonlarca Filistinli mültecinin geri dönüş hakkını ortadan kaldırmaya teşebbüs olarak değerlendiriliyor.

Son olarak, UNRWA dün Kalendiya Eğitim Merkezinde eğitim faaliyetlerini yeniden başlatma konusunda kararlı olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Kalendiya Mülteci Kampı'na Baskın Düzenledi - Son Dakika

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