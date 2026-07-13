İsrail, Khanna'nın Batı Şeria Ziyaretine Tepki Gösterdi

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Leiter, ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna'nın işgal altındaki Batı Şeria ziyaretiyle ilgili önceden ABD'nin İsrail Büyükelçiliğine bilgi vermediğini iddia etti.

CBS News'ün "Face the Nation" programına konuk olan Büyükelçi Leiter, Khanna'nın, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leiter, Khanna'nın Batı Şeria ziyareti öncesinde ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini bilgilendirmediğini savunarak "Herhangi bir uyarı yoktu. Vizeyle ilgili bir soru vardı, hepsi bu." ifadelerini kullandı.

Khanna'nın Batı Şeria ziyaretini İsrail makamlarıyla koordine etmesinin talep edildiğini ancak Temsilciler Meclisi Üyesi'nin bu talebe "sessiz kaldığını" öne süren Leiter, "Tüm bu olay çok üzücü." dedi.

Khanna, İsrailliler tarafından alıkonulduğunu duyurmuştu

İşgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Khanna, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde önce Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ardından ise İsrail ordusu tarafından alıkonulduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

New York Times (NYT) gazetesinin konuya ilişkin haberinde de Khanna'nın 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmediği ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hakaretlerine maruz kaldığı aktarılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri savunarak ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna'nın işgal altındaki Batı Şeria'da "suça sürüklenmiş reşit olmayan gençler" tarafından alıkonulduğunu iddia etmişti.