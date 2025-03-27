İsrail Komutanı Haim Cohen Emekliye Ayrıldı - Son Dakika
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İsrail Komutanı Haim Cohen Emekliye Ayrıldı

7 Ekim'deki başarısızlığın sorumluluğunu üstlenen Cohen, karargahta kalmayı tercih etti.

27.03.2025 03:18
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İsrail ordusunun Gazze Tümeni Kuzey Tugayı Komutanı Haim Cohen, 7 Ekim başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, emekliye ayrıldığını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, 7 Ekim'de sahaya çıkmak yerine karargahta kalmayı tercih etmesi nedeniyle eleştirilen Cohen, İsrail ordusundan emekliye ayrıldığını bildirdi.

Emeklilik dilekçesinde, birliklerinin 7 Ekim sabahı yaşadığı başarısızlığın sorumluluğunu üstlendiğini belirten Cohen, 7 Ekim 2023 sabahı yaşadıklarını, "Büyük şaşkınlık karşısında yaşadığım derin hayal kırıklığını unutmayacağım ve tek başımıza savaştığımız ilk saatler, ölüm kokuları ve telsizden gelen çığlık sesleri hafızamdan silinmeyecek." sözleriyle ifade etti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasında, Cohen'in sahaya çıkmak yerine karargahta kalmayı tercih ettiği aktarılmıştı.

Soruşturmada, ayrıca Gazze Tümeni'nin bağlı olduğu dönemin Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman'ın da ihmalleri olduğu öne sürülmüştü.

İsrail ordusunda, 7 Ekim'in ardından istifa eden en üst düzey isimlerden biri olan Finkelman da 7 Ekim'deki başarısızlığını ömür boyu unutmayacağını belirterek, 21 Ocak'ta istifasını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

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