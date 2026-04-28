İsrail Konsolosluğu saldırısının perde arkası: Keşif, silah temini ve planlama

İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen saldırıda Yunus Emre Sarban öldürülürken, Onur ve Enes Çelik yaralı ele geçirildi. Soruşturmada, saldırının Sarban önderliğinde planlandığı, olay yerinde farklı araçlarla keşif yapıldığı tespit edildi.

Saldırgan Onur Çelik'in eşi Cansel Çelik'in, eşini silah ticareti yapmaması konusunda uyardığı ve 'Cihad nedir bilmeyen cahillerin lafıyla milletin hakkında girme' dediği öğrenildi.

Şüphelilerin ifadesine göre, saldırı öncesinde konsolosluk çevresinde gece ve gündüz keşif yapıldı, güzergahlar ve güvenlik önlemleri incelendi. Araçlarını satarak silah alımı için kaynak oluşturan şüpheliler, uzun namlulu tüfekler, tabancalar ve yüzlerce mermi temin etti. Silahlar ormanlık alanda denendi.

Saldırı günü için kamuflaj ekipmanları ve sahte el bombası hazırlandı. Beyaz bir araç kiralayan şüpheliler, keşif, silah temini ve saldırıda bu aracı kullandı. Saldırı anını anlatan Onur Çelik, 'Konsolosluk binasına girip insanları rehin alacaktık. Rehin aldıklarımızı video çekerek öldürecektik' dedi.