İsrail, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.

02.12.2024 23:16
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İsrail ordusu, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'de bulunan Cebel Safi'nin yüksek kesimleri, İklim el-Tuffah bölgesindeki Luveyze, Milih, Cebaa, Ernun beldelerinin çevresini ve Humin el-Fevka ve Deyr ez-Zehrani beldeleri arasındaki bölgeyi hedef alan saldırılarına insansız hava araçları (İHA) keşif uçuşlarıyla eşlik etti.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail İHA'ları Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında da alçak uçuş yapmaya başladı.

İsrail ordusu, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen bugün Lübnan'a yönelik saldırılar başlattığını duyurmuştu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'a yönelik saldırılar başlatıldığı ve detayların daha sonra açıklanacağı belirtilmişti.

İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle Hizbullah uyarı atışı yapmıştı

İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana iki kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan en az 73 ateşkes ihlali yapmıştı.

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecayun ve Nebatiye'de düzenlediği saldırılar sonucunda 1'i devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hirmil'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerini işaret ederek Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez İsrail askerlerini hedef almıştı.

Hizbullah'ın, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlediği "uyarı" saldırısında roketler boş alana düşmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırıya "sert karşılık" vereceklerini açıklamıştı.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine düzenlediği roketli "uyarı" atışına Lübnan'ın güneyinde düzenlediği bir dizi hava saldırısıyla yanıt vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor - Son Dakika

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