İsrail, Lübnan'a Hava Saldırılarına Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'a Hava Saldırılarına Devam Ediyor

09.06.2026 15:39
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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın Sur kentine hava saldırıları düzenledi, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen saldırı tehdidinde bulunduğu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentini hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentindeki El-Bas bölgesine saldırı düzenledi.

Sur kentinin Remel Mahallesi'nde bir binayı hedef alan hava saldırısında ise 5 kişi yaralandı. Yaralıların Sur'daki hastanelere kaldırıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi.

İsrail ordusu sabah saatlerinde Sur kent merkezinin tamamı ve çevresindeki Şebriha, Hamadiye, Cel el-Bahr, Zukuk el-Mufdi, el-Bas, el-Maşuk, Burc Şimali, Neba, El-Huş, Er-Reşidiye ve Ayn Baal bölgelerinde saldırı tehdidinde bulunarak, burada yaşayan halktan evlerini boşaltıp Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istemişti.

Öte yandan İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Sayda kentine bağlı Ansariyye beldesinde bir araca saldırı düzenledi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu açıklamış ancak İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunmuştu.

İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine İran'a saldırıları durdurmayı kabul ettiğini ancak Lübnan'a saldırıların "tüm gücüyle" devam edeceğini öne sürmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 637 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'a Hava Saldırılarına Devam Ediyor - Son Dakika

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