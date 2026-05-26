İsrail, Lübnan'a Kara Saldırılarını Genişletti

26.05.2026 20:41
Netanyahu, ateşkese rağmen Lübnan'da kara saldırılarını artırdıklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıkladı.

Başbakan Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısının başında yaptığı açıklamada, İsrail birliklerinin Lübnan'da "stratejik alanları" işgal etmeye başladığını söyledi.

Netanyahu, kara saldırılarına ilişkin talimatı Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile birlikte verdiklerini aktardı.

İsrail devlet televizyonu KAN, gün içinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen halihazırda işgal altında tuttuğu ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin ötesine kara saldırıları başlattığını bildirmişti.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı vermişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiğini savunmuştu.

İsrail ordusu, 19 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlarda Gazze Şeridi'ndeki "Sarı Hat" benzeri bir bölge oluşturduğunu açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

