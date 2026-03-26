İsrail, Lübnan'da Askeri Saldırılarını Genişletiyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Lübnan'da Askeri Saldırılarını Genişletiyor

26.03.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine asker takviyesi yaparak saldırılarını artırdı. 1116 ölü var.

İsrail ordusu, mart başından bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek ve derinleştirmek amacıyla asker takviyesi yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen'e bağlı birliklerin Lübnan'ın güneyine yönelik kara saldırılarına katıldığı bildirildi.

Lübnan'ın güneyinde sözde "tampon bölge oluşturmak" bahanesiyle işgalini genişleten İsrail ordusu, 162'nci Tümen'e bağlı birliklerin, 91'inci ve 36'ncı tümenlerle birlikte Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katıldığını açıkladı.

Açıklamada, iki yıl boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara katılan 162'nci tümen birliklerinin, Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katıldığı ve saldırıların bir parçası haline geldiği belirtildi.

Birliklerin Lübnan'ın güneyine girmesinden önce bölgede topçu atışı ve hava saldırılarıyla çok sayıda noktanın hedef alındığını aktaran İsrail ordusu, bölgede "Hizbullah'a karşı" saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Beyrut'a 100'den fazla saldırı

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletmesinden bu yana başta kentin güneyi olmak üzere başkent Beyrut'ta 100'den fazla noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırılarda, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü karargahı ve karargah olarak kullanıldığı öne sürülen yüksek katlı binaların da hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Askeri Saldırılarını Genişletiyor - Son Dakika

20:25
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
20:00
Canlı anlatım Devre arası
Canlı anlatım! Devre arası
19:45
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 20:51:35. #.0.5#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da Askeri Saldırılarını Genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.