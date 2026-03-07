İsrail, Lübnan'da Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu 3 binaya hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Sur kentindeki Zefuf Mufti Mahallesi'nde 3 binayı hedef aldı.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan itibaren saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde birkaç bina için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu gün içinde ayrıca Lübnan genelinde birçok beldeye hava saldırıları düzenledi.

Öte yandan Hizbullah da bugün İsrail mevzilerine 5 roket saldırısı düzenlediğini duyurdu.???????

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 77 artarak 294'e, yaralı sayısının ise 1023'e yükseldiğini açıklamıştı.