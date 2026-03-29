İsrail, Lübnan'da Kefr Şuba'ya Baskın Düzenledi

29.03.2026 13:23
İsrail ordusu, Lübnan'ın Kefr Şuba beldesine baskın yaparak evlere zarar verdi ve arama yaptı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneydoğusundaki Suriye sınırında yer alan Kefr Şuba beldesine baskın düzenlediği, kapıları kırarak evlere girdiği ve eşyalara zarar verdiği belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki sınır hattında Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı karşısında yer alan Kefr Şuba beldesine gece saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail askerleri beldedeki birçok eve kapılarını kırıp zorla girerek arama yaptı ve evlerdeki eşyalara zarar verdi.

İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyinde işgalini sürdürdüğü Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'ndan Lübnan'ın güneydoğusuna sızarak baskın düzenlediği bildirilmişti.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ile ülkenin güney ve doğu kesimlerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'ın güneyinde geniş bir bölge için tahliye çağrıları da yapan İsrail ordusu, Lübnan sınırı boyunca kara saldırılarını yoğunlaştırıyor.

Lübnan-İsrail sınırında Hizbullah ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Beyrut, İsrail, Güncel, Son Dakika

